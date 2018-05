Stillstand wegen fehlender Unterschrift?

Vor einem Jahr hätte in der Stadt Salzburg der Umbau der Praxisvolksschule Akademiestraße beginnen sollen. Eine fehlende Unterschrift des Finanzministeriums dürfte schuld sein, dass die Projektfreigabe seither auf sich warten lässt.

Im vergangenen Sommer sind die Schüler der Praxisvolksschule der Pädagogischen Akademie in das Ersatzquartier im ehemaligen Universitätsgebäude am Mühlbacherhofweg in der Nachbarschaft eingezogen. Damit wollte die Hochschule einem Umzug während des Schuljahres vorbeugen.

Die Umbauarbeiten an dem alten Schulgebäude hätten unmittelbar darauf beginnen sollen. Tatsächlich startet die umfassende Sanierung aber erst im Juli 2018, also genau ein Jahr danach. Das Budget dafür ist erst diesen Februar freigegeben worden. Ohne diese Freigabe war die Ausschreibung des Bauvorhabens nicht möglich.

Rätselraten in zwei Ministerien über Verzögerung

Was nun genau zu der Verzögerung geführt hat, war auf ORF-Anfrage weder im Bildungsministerium noch im Finanzministerium in Wien zu klären. In den vergangenen Tagen war das leerstehende Gebäude der Praxisvolksschule auch als ein mögliches Ersatzquartier für die Schüler der baulich desolaten Volksschule Gnigl im Gespräch.

