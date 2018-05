Schwere Unfälle, mutmaßliche Fahrerflucht

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Dazu kommen zwei Unfälle mit mutmaßlicher Fahrerflucht in Pongau und Flachgau.

Der Wagen prallte gegen eine Leitschiene. Er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Feuerwehrleute aus Neumarkt und Straßwalchen befreiten die junge Frau mit einer hydraulischen Bergeschere aus dem Wrack. Die 23-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Mutmaßliche Fahrerflucht in ähnlichen Fällen

In Werfen (Pongau) soll ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht haben und dann geflüchtet sein. Der 27-Jährige prallte laut Ermittlern mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel und eine Straßenlaterne. Dann habe er das Wrack verlassen und sei geflüchtet. Polizisten trafen wenig später den Zulassungsbesitzer an seiner Wohnadresse an. Er bestreitet gefahren zu sein. Der Alkotest ergab zwei Promille.

Fahndung nach Zulassungsbesitzer

Ein ähnlicher Unfall geschah in der Nacht auf Donnerstag auch in Bergheim (Flachgau). Ein Autofahrer kam auch hier von der Straße ab, krachte gegen zwei Bäume und eine Straßenlaterne. Dann soll auch er geflüchtet sein. Die Polizei fahndet noch nach dem Zulassungsbesitzer, einen 42-jährigen Salzburger.