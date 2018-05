Gesperrte Schule: Noch keine Ersatzlösung

Wo die über 300 Schüler der gesperrten Volksschule Salzburg-Gnigl bis zum Ferienbeginn unterrichtet werden, ist weiter nicht klar. Die Stadt Salzburg prüfe derzeit drei Varianten, hieß es Mittwochvormittag auf Anfrage.

Nach dem Absturz von Deckenputz in einem Klassenzimmer halten Statiker eine provisorische Sicherung der Decken der alten Volksschule für machbar. Dafür sollen ja auf 1.500 Quadratmetern Spanplatten auf die Decken geschraubt werden. Möglich sei aber auch, dass sie Schule in die leerstehende Übungsvolksschule in der Akademiestraße in Salzburg-Nonntal übersiedelt. Ebenso könnte der Unterricht auf die ehemalige Volkshochschule im Andräviertel und die Sonderschule im Stadtteil Aiglhof aufgeteilt werden.

ORF

Der Schulbetrieb soll nach Pfingsten wieder starten - bis zum Schuljahrsende am 6. Juli. In dieser Woche fällt für die Schüler wegen der Sperre der Unterricht aus. Für den Großteil der Kinder haben die Eltern privat eine Betreuung organisiert, rund ein Zehntel wird im nahe gelegenen Hort betreut.

Links: