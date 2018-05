Vater verunglückt: Achtjähriger holt Hilfe

In Maria Alm (Pinzgau) hat ein achtjähriger Bub im Bergwald beobachtet, wie sein Vater bei Forstarbeiten schwer verunglückte. Der Kleine holte Hilfe. Die Einsatzkräfte konnten rasch anrücken.

Der 34-jährige Landwirt war beim Baumfällen von nachrutschenden Wurzelteilen, Stämmen und Geröll getroffen und eingeklemmt worden. Sein achtjähriger Sohn hatte den Mann begleitet, saß in einiger Entfernung und beobachtete den Unfall. Dann lief er zu einem Lkw-Fahrer, der zufällig in der Nähe war. Dieser Mann rief die Einsatzkräfte mit seinem Mobiltelefon und leistete Erste Hilfe. Der verletzte Landwirt wurde vom Team eines Rettungshubschraubers zum Unfallkrankenhaus in die Stadt Salzburg geflogen.

