Dialoge-Musikfestival wird ausgebaut

Der neue Konzertchef der Salzburger Stiftung Mozarteum, Andreas Fladvad-Geier, will das Dialoge-Festival für Neue Musik ausbauen. Es soll dabei künftig auch moderne Opern geben.

Offiziell tritt Fladvad-Geier seinen neuen Job in Salzburg am 1. Juli 2018 an. Er arbeitet jedoch schon seit ein paar Wochen mit dem Team der Stiftung an neuen Programmen. Besonders am Herzen liege ihm die Überschreitung von Grenzen und die Öffnung hin zum Publikum, so der designierte Konzertchef.

Das Programm der Saison 2018/19 hat Fladvad-Geier fast fertig ausgearbeitet übernommen: „Umso schöner war es, viele von meinen Vorstellungen darin schon wieder zu finden. Das Programm ist grenzübergreifend und ich habe keine Berührungsängste.“

„Zeitgenössische Oper ermöglichen“

Die Programmierung des Dialoge Festivals 2018 liegt dagegen schon komplett in Fladvad-Geiers Hand. In seinen Grundlagen möchte er es nicht komplett ändern, aber am liebsten zu einer „Spiegelung der Mozartwoche“ ausbauen. „Das Spektrum der zeitgenössischen Musik ist groß, und ich kann mir durchaus vorstellen, im Rahmen der Dialoge auch eine zeitgenössische Oper zu zeigen. Die Dialoge 2018 sollen eine Ouvertüre für das werden, was ich 2019 zeigen möchte“, so Fladvad-Geier. Konkrete Programminhalte für das diesjährige Festival wollte er allerdings noch nicht nennen.

Geburtstagskonzert für Benjamin Schmid

Die erste Saison des neuen Konzertchefs wird am 13. September mit einem besonderen Geburtstagskonzert des Geigers Benjamin Schmid eröffnet. Das Programm aus Klassik und Jazz bestreitet er mit Freunden und Kollegen, wie Clemens Hagen, Wolfgang Muthspiel und seiner Frau Ariane Haering. „Das Konzert ist ein Geburtstagswunsch, den mir die Stiftung zum 50er erfüllt. Außerdem wird meine Stradivari ‚ex Viotti‘ in diesem Jahr 300. Wir feiern also zusammen“, scherzte der Mozarteum-Professor.

Auch unter der Leitung von Andreas Fladvad-Geier wird es in der kommenden Saison viele bewährte Formate wie die „Afterwork-Konzert“ und die Kammermusik im Großen Saal geben.

