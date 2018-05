Bauschäden: Volksschule bleibt gesperrt

Die Volksschule in Salzburg-Gnigl bleibt zumindest diese Woche geschlossen. Ob der fast 100 Jahre alte Bau jemals wieder aufsperrt, wird in den nächsten Tagen entschieden. Am Wochenende war Deckenputz in einem Klassenzimmer abgestürzt.

Für die mehr als 300 Kinder in Gnigl gibt es diese Woche ein Ersatzprogramm. Wo sie dann ab nächster Woche unterrichtet werden, ist noch offen, derzeit suchen Techniker fieberhaft nach einer Lösung bzw. einem Grund für den Absturz des Deckenputz. Denn das Schulzentrum Gnigl wird momentan komplett neu gebaut. Vibrationen der Baustelle könnten der Auslöser sein, vermutet der Magistrat.

„Nur bei 100-prozentiger Sicherheit“

Jetzt wird geprüft, ob sich weitere Abstürze von Putz durch an der Decke befestigte Platten verhindern ließen. Nur dann werde das Schulgebäude wieder geöffnet, betont der für Schulen zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). „Wobei ist sagen muss, wenn mir die Techniker nicht zu 100 Prozent versichern können, dass damit die Sicherheit gewährleistet ist, werden wir die Schule nicht wieder aufsperren“, so Auinger.

ORF/Schlager

Entscheidung nach Pfingsten

Für die mehr als 300 Schüler in Gnigl wird es in dieser Woche ein Ersatzprogramm im Sportzentrum Nord geben - zu den normalen Unterrichtszeiten, betont Auinger.

Nach dem verlängtern Pfingstwochenende soll dann der Unterricht wieder beginnen, ob im alten Schulgebäude oder in einem eilig organisierten Ersatzquartier, wird im Lauf dieser Woche entschieden. Der Abriss der knapp 100 Jahre alten Volksschule war ohnehin heuer für den Sommer geplant. Ab Herbst wird im Neubau unterrichtet.

