Schwerverletzter ging ins Tal, brach zusammen

Mit schweren Knöchelverletzungen hat ein Wanderer versucht, selbst vom Hochstaufen ins Tal zu gehen. Nach längerem Abstieg brach er wegen der Schmerzen zusammen. Bergretter und andere Wanderer brachten ihn in Sicherheit.

Gerald Lehner

Der Rettungshubschrauber konnte nicht eingesetzt werden, weil der Verletzte im dichten Bergwald lag. So stiegen Bergretter aus Bad Reichenhall und Freilassing auf und versorgten den 58-Jährigen.

Passanten boten Hilfe an

Mit geschientem Bein und einer Universaltrage wurde er mühsam – unter tatkräftiger Mithilfe anderer Wanderer - bis zu einem Holzlagerplatz an einer Forststraße gebracht, ehe er ins Auto der Bergrettungsleute umgeladen wurde. Weiter unten übernahm das Rote Kreuz den Verletzten und brachte ihn ins Spital. Laut Einsatzkräften hatten sehr viele Wanderer ihre Mithilfe angeboten - noch vor und auch nach dem Eintreffen der Bergretter, was äußerst positiv sei. Nicht immer und nicht überall im zeitgenössischen Alpinsport sei so viel Hilfsbereitschaft zu beobachten, hieß es.

„Lux selbst eingerenkt, Zähne zusammengebissen“

Der Schwerverletzte stammt aus Traunstein. Er war über den so genannten Jagersteig zum Reichenhaller Haus auf den Hochstaufen gegangen. Beim Abstieg über die Bartlmahd knickte er unterhalb des Mittelstaufens in rund 1.500 Metern Höhe so unglücklich um, dass er sich das linke Sprunggelenk brach. Der 58-Jährige erlitt zusätzlich eine Luxation dieses Gelenkes. So hatte er zwei Verletzungen, von denen jede für sich als schwer und sehr schmerzhaft gilt. Dennoch biss er die Zähne zusammen und konnte das ausgekugelte Sprunggelenk sogar selbst wieder in die richtige Stellung bringen. Trotz des zusätzlichen Knochenbruches schleppte er sich noch über knapp 300 Höhenmeter weiter hinunter, ehe ihm schmerzbedingt der Kreislauf massive Probleme bereitete. Der Wanderer brach zusammen. Andere leisteten Erste Hilfe und verständigten über Mobiltelefon die Einsatzkräfte.

„Verletzter wolle keine Umstände machen“

Der Traunsteiner habe den ehrenamtlichen Helfern keine Umstände machen und deshalb noch selbst absteigen wollen, sagt Markus Leitner vom Roten Kreuz im Berchtesgadener Land, zu dem auch die Bergwacht gehört: „Diese Zurückhaltung war sicher nett gemeint. Bei so schweren Verletzungen sollte aber - wenn möglich - auf jeden Fall direkt und rasch alarmiert werden. Zudem hätten wir dann direkt mit dem Rettungshubschrauber anfliegen können. Dort oben wäre das Gelände ideal, weil ohne Wald.“