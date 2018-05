Wieder tote Schafe entdeckt

In Eben (Pongau) hat ein Landwirt Montagvormittag neuerlich drei tote Schafe entdeckt. Es wird einen weiterer Wolfsangriff befürchtet. Sechs getötete Schafe am Wochenende in Hüttau deuten darauf hin, dass der vermutete Wolf nach Osten zieht.

Pfarrwerfen, Tenneck, St. Johann-Einöd, St. Johann-Urreiting, Hüttau und jetzt Eben im Pongau: Seit einigen Wochen häufen sich die Tatorte, an denen dem Anschein nach ein Wolf zugeschlagen hat - zuletzt in Eben im Pongau. Dort hatte ein Bauer seit Montagfrüh drei Schafe vermisst. Vor kurzem fand er seine Tiere tot, eines von ihnen mit durchgebissener Kehle.

Bereits am Wochenende waren ein weiteres Schaf und fünf Lämmer tot entdeckt worden. Der Wolfbeauftragte der Landwirtschaftskammer Salzburg, Gregor Grill, mahnt unterdessen zur Vorsicht.

„Tiere über Nacht möglichst in Hofnähe halten“

"Als Sofortmaßnahme empfehlen wir, Tiere wie Schafe und Ziegen, aber auch Jungvieh, über Nacht möglichst in Hofnähe unterzubringen - entweder in einem Stall oder in einem mit einem Elektrozaun umzäunten Gelände. Das ist die offizielle Empfehlung der nationalen Beratungsstelle für Herdenschutz.

Privat

Ob betroffene Betriebe das jetzt so kurzfristig machen können, ist natürlich derzeit nicht absehbar. Denn gerade in diesem Bezirk, wo zwei Drittel der Landwirte das im Nebenerwerb machen, bedeutet das für die Betroffenen natürlich einen sehr hohen Aufwand."

Auswertung der DNA-Spuren dauert noch einige Tage

Noch deutet alles auf Wolfsattacken hin. Es bleiben allerdings Zweifel, weil die DNA-Proben der Angriffe noch nicht ausgewertet sind. Weil auch andere Tiere Fressspuren in den Tierkadavern hinterlassen haben, wie Füchse, Hunde oder Mader, wird die Auswertung noch einige Tage dauern.

Zuständig für die DNA Analyse ist das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der veterinärmedizinischen Universität Wien.

Links: