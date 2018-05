Mühlbach: Gemeinde plant Tourismus-Offensive

Die Gemeinde Mühlbach am Hochkönig (Pongau) plant eine Tourismus-Offensive. Die Zahl der Gästebetten soll um vierzig Prozent auf 3.500 erhöht werden, verlangt Bürgermeister Manfred Koller (SPÖ).

Drei Grundstücke im Ausmaß von vier bis fünf Hektar will die Gemeinde Mühlbach für Hotel- und Chaletbauten reservieren. Seit dem Jahr 2016 wartet sie beim Land auf die Genehmigung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes, bisher ohne Erfolg.

Den Grund dafür sieht Bürgermeister Manfred Koller bei den strengen Raumordnungsregeln der bisherigen Raumordnungs-Referentin Astrid Rössler von den Gründen. Rössler wird als Regierungsmitglied bald Geschichte sein.

„Sorgen der Gemeinden ernst nehmen“

Für die Zeit danach hofft Bürgermeister Koller auf einen kräftigen Schub in Richtung Tourismus-Wachstum. "Wir haben zwar einige kleiner Betriebe, was sich in den Übernachtungszahlen aber nicht wirklich niederschlägt. Wir müssen schauen, dass wir den Tourismus in unserer Gemeinde voranbringen. 1.000 zusätzliche Gästebetten in den nächsten 15 Jahren sind aus meiner Sicht keine utopische Forderung.

Wir haben einige Flächen, die aber nicht zentral im Ort liegen, sondern etwas außerhalb. Und da kommen wir nicht recht voran. Ich hoffe, dass das neue Regierungsmitglied, das dann für Raumordnung zuständig ist, die Sorgen der Gemeinden wirklich ernst nimmt und das nicht vom Schreibtisch in Salzburg aus behandelt", sagt Koller.

Raumordnung dürfte nicht bei Grünen bleiben

Wer künftig das Sagen haben wird, ist noch nicht klar. Allgemein wird aber damit gerechnet, dass die Raumordnung nicht bei den Grünen bleibt.

