Puch: Probleme mit freilaufenden Hunden

Die Gemeinde Puch (Tennengau) klagt über Probleme mit freilaufenden Hunden. Hundebesitzer halten sich oft nicht an die Leinenpflicht. Die Gemeinde hat jetzt einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, die Leinenpflicht zu kontrollieren.

Bereits seit mehreren Jahren gilt in Puch Leinenpflicht für Hunde. Auf öffentlichen Straßen, Wegen, Kinderspielplätzen, bei Schulen und Kindergärten müssen die Hunde in der Gemeinde Puch an der Leine geführt werden.

Viele Hundebesitzer halten sich jedoch nicht daran. Außerdem stellt die Gemeinde fest, dass immer mehr Hunde in Puch unterwegs sind. Die Einwohner würden über Verunreinigungen von Spielplätzen oder Grünflächen durch Hunde klagen, sagt der Pucher Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP).

„In St.Jakob gehen Städter mit ihrem Hund Gassi“

Vor kurzem ist ein Unfall passiert. Einem Bekannten von mir ist ein freilaufender Hund ins Fahrrad gelaufen. Dabei ist er gestürzt und hat einen komplizierten Bruch erlitten. Speziell in St.Jakob haben wir Probleme, wenn Leute aus der Stadt mit ihren Autos zu uns heraus kommen und mit ihrem Hund Gassi gehen."

ORF

Es seien auch schon Kühe wegen Hundekot verendet, ergänzt Klose. Der private Sicherheitsdienst kontrolliert im Gemeindegebiet und macht die Hundebesitzer auf die Leinenpflicht aufmerksam. Halten sich die Hundebesitzer nicht an die Leinenpflicht, so droht ihnen eine Geldstrafe. Außerdem errichtet die Gemeinde Puch jetzt auch eine Hundewiese, auf der die Hunde auch freilaufen dürfen.

Links: