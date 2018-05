Gleitschirmpilot blieb an Baum hängen

In Mattsee (Flachgau) ist am Samstag ein Gleitschirmpilot mit seinem Schirm in 17 Metern Höhe an einem Baum hängengeblieben. Ein Baumkletterer musste den Freizeitsportler mit einer Spezialausrüstung vom Baum holen.

Feuerwehrleute hatten zunächst versucht, den Gleitschirmpiloten mittels Drehleiter vom Baum zu holen. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit war das aber nicht möglich. So musste ein Baumkletterer von einer Paragleiter-Flugschule mit Spezialausrüstung anrücken. Er konnte den Sportler mithilfe einer speziellen Leiter unverletzt wieder auf den Boden holen.

