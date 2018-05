Salzburg als Kongressort immer gefragter

Das Bundesland Salzburg wird als Veranstaltungsort für Kongresse immer beliebter. Im Jahr 2017 wurden mehr als 3.800 Veranstaltungen mit beinahe 230.000 Teilnehmern gezählt - das ist ein Zuwachs von fast fünf Prozent.

Die Gründe dafür seien vielfältig, sagen die Kongresswerber. Vor allem punktet Salzburg mit seiner Mischung aus guter Kongress-Infrastruktur, landschaftlicher Schönheit und zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

Salzburg ist für Kongresse nach Wien das zweitwichtigste Bundesland in Österreich. Sechs von zehn Tagungen österreichweit finden in einem dieser beiden Bundesländer statt.

Trend zeigt seit Jahren nach oben

Der Trend beim Kongresstourismus in Salzburg zeigt seit Jahren nach oben. Das liege vor allem am mittlerweile sehr vielfältigen Angebot für Kongress-, Tagungs- und Seminarveranstalter, sagt Gernot Marx vom Salzburger Kongressbüro (SCB).

„Salzburg verfügt über sehr große Infrastruktureinrichtungen für Messen - das beginnt beim Messezentrum für mehrere tausend Teilnehmer hin bis zu Kongresszentren wie Zell am See oder Saalfelden, aber auch Hotelkapazitäten sowohl in der Stadt Salzburg als auch in den Landgemeinden. Ein Beispiel dafür ist etwa der Brandlhof, der zum Beispiel immer wieder auch große Automobilveranstaltungen beherbergt“, sagt Marx.

Hälfte des Tagungsgeschäfts in Landgemeinden

Auch die vielen Seminarhotels vor allem rund um die Stadt Salzburg sorgen dafür, dass die ländlichen Regionen derzeit gut die Häfte des Tagungsgeschäfts machen. Die größeren Veranstaltungen seien eher in der Stadt Salzburg zu finden, sagt Kongresswerber Marx.

Das Kongresspublikum in Salzburg wird zudem immer internationaler - bei mehr als der Hälfte der Tagungen reisen Teilnehmer aus dem Ausland an. Deshalb sei der Salzburger Flughafen mit seinen Verbindungen zu großen Drehkreuzen in Deutschland und England auch so wichtig, betont der Leiter des Salzburger Kongressbüros.

