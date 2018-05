ÖBB Schwarzach: Mehr Parkplätze für Pendler

Nach der Stadt St. Johann errichtet nun auch die Gemeinde Schwarzach (beide Pongau) beim Bahnhof weitere Parkplätze für Autos von Pendlern, die täglich mit Zügen zu ihren Jobs fahren. In Schwarzach kommen 50 Abstellplätze dazu.

Es gibt schon viele Park-and-Ride-Anlagen in Salzburger Landgemeinden. Immer mehr werden mittlerweile aber zu klein. In St. Johann gab es beim Bahnhof bisher knapp 50 Parkplätze, seit kurzem sind es 100. In Schwarzach sind es bisher 150, und künftig sollen es dort 200 sein.

Nun Einigung mit ÖBB über Grundpreise

Die Gemeinde Schwarzach plant diese Vergrößerung schon seit acht Jahren. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer ÖBB waren aufwändig, sagt der Schwarzacher Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ): „Die Preise der ÖBB für den Grund waren zu hoch im Vergleich zu den bei uns in der Gemeinde üblichen Preisen. Das ist Vergangenheit. Wir haben jetzt eine gemeinsame Lösung, die für alle Beteiligten gut sind.“

Pendler aus der ganzen Region

Seit kurzem gibt es zwischen den ÖBB und den Gemeinden ein Abkommen, das die Festsetzung der Preise in solchen Fällen regelt, sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Bis zu 3.500 Fahrgäste nutzen täglich den Bahnhof in Schwarzach. Viele kommen aus Goldegg, aus St. Veit, aus Lend oder dem Gasteinertal. Die neuen Parkplätze beim Bahnhof sollen ab kommendem Jahr zur Verfügung stehen.