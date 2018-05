Vierschanzentournee: Johann Pichler neuer Chef

Die Vierschanzentournee der Skispringer hat einen neuen Präsidenten aus Salzburg: Es ist Johann Pichler vom Skiclub Bischofshofen. Das hat Organisationskomitee der Tournee am Freitag in München (Deutschland) bekanntgegeben.

Mit dem 62-jährigen steht erstmals in der 66-jährigen Geschichte der Tournee ein Vertreter vom Skiclub Bischofshofen an der Spitze der Vierschanzentournee. Pichler löst Michael Maurer vom Skiclub Partenkirchen ab, der in den vergangenen drei Jahren Tourneepräsident war. Gleichzeitig wechselt auch die Geschäftsstelle der Vierschanzentournee von Garmisch-Partenkirchen nach Bischofshofen.

„Das ist natürlich eine besondere Ehre für mich, dass ich der Erste aus Bischofshofen in diesem Amt sein darf“, erklärte Pichler, als er bei der symbolischen Amtsübergabe den goldenen Tournee-Adler, die Trophäe der Vierschanzentournee, von Michael Maurer in Empfang nahm.

International bestens vernetzt

Pichler ist in der internationalen Ski-Szene bestens vernetzt und als Funktionär im Skispringen weltweit geschätzt. 21 Jahre lang war der heute 62-jährige als Sprungrichter und auch Technischer Delegierter des internationalen Ski-Verbandes FIS in über 120 Wettkämpfe involviert. 18 Jahre lang war er zuletzt Geschäftsführer des Skiclubs Bischofshofen und damit auch Leiter des Organisationskomitees beim Finale der Vierschanzentournee am Dreikönigstag.

Der Wechsel an der Spitze der Vierschanzentournee erfolgte turnusmäßig. Vor mehr als 15 Jahren haben die Präsidenten der vier Partnervereine Skiclub Oberstdorf, Skiclub Partenkirchen, Sportclub Bergisel und Skiclub Bischofshofen beschlossen, dass der Vorsitz der Tournee meist im drei- bis maximal fünfjährigen Rhythmus und im Wechsel zwischen deutschen und österreichischen Partnern alternieren soll. Johann Pichler ist der siebte Präsident der Vierschanzentournee und der dritte Österreicher in diesem Amt.

Wichtigste Sprungserie der Welt

Die Vierschanzentournee ist die traditionsreichste, beliebteste und bedeutendste Skisprung-Serienveranstaltung der Welt, die jedes Jahr mehr als 110.000 Zuschauer in die vier Stadien von Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen lockt.

Weltweit erfolgen mehr als 75 Millionen das Skisprung-Spektakel im TV. Sven Hannawald (Deutschland, 2001/2002) und Kamil Stoch (Polen, 2017/18) sind die Legenden der Tournee, denn nur diesen beiden Athleten gelang es bisher in der 66-jährigen Geschichte der Veranstaltungsserie, alle vier Springen einer Tournee zu gewinnen.

