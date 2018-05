Berthold wechselt in die Stadtpolitik

Martina Berthold, bisherige Landesrätin der Grünen für Familie, Integration und Sport, wechselt in die Stadtpolitik. Das bestätigt Bertholt in einem Interview in den „Salzburger Nachrichten“. Berthold folgt Bürgerlisten-Stadtrat Johann Padutsch nach.

Die 48-Jährige wird Padutsch in dessen Funktion ablösen und als Spitzenkandidatin bei der Gemeinderatswahl 2019 antreten. Der Wechsel muss Ende September von der Stadtversammlung der Bürgerliste bestätigt werden. Bis dahin wird Berthold als Klubchefin die grüne Fraktion im Landtag anführen. Johann Padutsch steht seit 31 Jahren an der Spitze der Bürgerliste in der Stadt.

Mit dem Wechsel Bertholds in die Stadtpolitik dürfte auch klar sein, dass Heinrich Schellhorn als einziger Grünen-Politiker in der neuen Landesregierung bleibt, soferne die geplante Dreierkoalition zustande kommt. Dann könnte Schellhorn im Juni auch Astrid Rössler an der Spitze der grünen Landespartei nachfolgen.

