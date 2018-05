Salzburger Liga: Zell schlägt Austria 4:0

Erstmals hat der ORF am Donnerstag ein Fußballspiel der Salzburger Liga, der höchsten Spielklasse des Bundeslandes, live im Fernsehen übertragen: Dabei hat der FC Zell am See Austria Salzburg in Maxglan 4:0 besiegt.

Das eine oder andere Gustostückerl, intensive Zweikämpfe, große Fanunterstützung und sehenswerte Treffer: Zell am See und Austria Salzburg sorgten am Donnerstag für eine durchaus gelungene Live-Premiere der Salzburger Liga.

ORF

„Es war ein Spiel zum Genießen. Und heute war es zusätzliches Zuckerl, dass das Match live im Fernsehen übertragen wurde. Da waren alle top motiviert und haben 90 Minuten lang gezeigt, dass wir den Sieg unbedingt wollten“, resümierte Martin Hartl, Kapitän des FC Zell am See. Differenziert sah es Patrick Mayer von Austria Salzburg. „Unsere Fans sind immer da und unterstützen uns Spiel für Spiel. Das ist super, aber heute hat unsere Mannschaft einfach viel zu wenig gezeigt“, sagte Mayer.

Zeller von violetter Fankulisse unbeeindruckt

Auf dem Rasen dominierten eindeutig die Gäste aus dem Pinzgau, die in der 13. Minute durch Simon Viertler in Führung gingen und kurz vor der Pause nach einem schnell abgespielten Freistoß durch Karol Solciansky auf 2:0 erhöhten. Von der violetten Fan-Kulisse ließen sich die Zeller auch nach Seitenwechsel nicht beeindrucken. Simon Viertler sorgte mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung - auch, weil die Austria in diesem Spiel nur ein Mal auf das gegnerische Tor schoss.

ORF

So erzielte Philipp Landauer wenige Minuten vor Spielende mit viel Übersicht noch das 4:0. „Von unserer Seite war es von der ersten Minute an ein sehr gutes Spiel. Hinten sind wir gut gestanden und vorne waren wir immer gefährlich und haben schnell gespielt. Das, was wir uns ausgemacht hatten, ist voll aufgegangen“, lobte der Trainer des FC Zell am See, Wolfgang Reindl, das Spiel seiner Mannschaft. Somit durften vor allem die Zeller mit der Live-Premiere aus dem Salzburger Fußball Unterhaus mehr als zufrieden sein.