Regierungsbildung: Vierte Verhandlungsrunde

Für die Bildung einer neuen Landesregierung steht am Freitag die vierte Verhandlungsrunde auf dem Programm: Der Weg zu einer schwarz-grün-pinken Regierungskoalition in Salzburg scheint dabei ziemlich frei zu sein.

Das Klima sei gut, man komme flott voran, ist zu hören. Heikle Kapitel wie Landwirtschaft, Naturschutz, Umwelt und Klimaschutz wurden bereits weitgehend ausverhandelt, am Freitag geht es um die Themen Gesundheit, Soziales und Familie.

Insgesamt neun Verhandlungsrunden sind geplant. Heikel könnten noch mehrere Bereiche werden, wenngleich ÖVP, Grüne und NEOS bei den Themen Wohnen oder Verkehr inhaltlich gar nicht allzu weit auseinander sind.

Kompromiss bei umstrittenem „Luft 80er“ in Sicht

Selbst für den umstrittenen und von vielen ungeliebten Luft-80er auf der Autobahn rund um die Stadt Salzburg zeichnet sich ein Kompromiss ab. Erstens sollen die Ergebnisses dieses Tempolimits möglichst rasch evaluiert werden, zweitens ist ein Kompromiss in Aussicht - zum Beispiel weiterhin Tempo 80, aber nur für Lkw. Autos dürften dann wieder den alten Hunderter fahren.

Die Gespräche seien unaufgeregt und sachlich, hört man immer wieder. Es laufe gut, das Klima sei absolut in Ordnung. Die offenen Punkte aus den einzelnen Kapiteln werden in den nächsten Tagen gesammelt, in einer abschließenden Runde sollen sie dann abgearbeitet werden. Am 27. Mai soll die neue Regierungskoalition samt Arbeitsübereinkommen offiziell präsentiert werden.

