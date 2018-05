Salzburg verpasst fünftes Double in Serie

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat Mittwochabend in Klagenfurt das fünfte Double in Serie verpasst. Die Salzburger verloren das Finale im heimischen Fußball Cup gegen Sturm Graz in der Verlängerung mit 0:1.

Erstmals seit 2013 heißt der Sieger im heimischen Fußball Cup nicht Red Bull Salzburg. Die fünfte Saisonniederlage ist wohl die bitterste für das Team von Marco Rose: „Sturm ist ein würdiger Cupsieger. Wir haben schon bessere Spiele gemacht als heute, aber ich bin trotzdem mächtig stolz auf meine Mannschaft, weil sie in knapp 60 Spielen in dieser Saison so oft am Limit agiert hat und so viel richtig gemacht hat. Heute war Graz einfach den Tick besser als wir“, sagte Rose.

In einem von der erste Minute an intensiven Finale ließen die Salzburger die Souveränität der vergangenen Wochen vermissen und mussten im 59. Pflichtspiel dieser Saison in der Verlängerung wohl auch dem intensiven Programm Tribut zollen - auch weil man nach der Gelb-Roten Karte für André Ramalho ab Minute 71 nur noch zu zehnt spielte.

APA/Erwin Scheriau

Stankovic: „Sturm Graz hat sich das verdient“

Und so konnte dann beim Siegtreffer der Grazer in der 112. Minute durch den Ex-Salzburger Stefan Hierländer auch der davor so starke Torhüter Cican Stankovic nichts ausrichten: „Man muss Sturm gratulieren, sie haben sich das verdient. Wir waren heute nicht so gut wie beim 4:1 am Sonntag, und mit dem Ausschluss ist es dann für uns noch schwerer geworden. Gegen diese spielstarke Mannschaft war es brutal schwer, dieses Spiel noch irgendwie über die Runden zu bringen“, sagte Stankovic nach dem Schlusspfiff.

Salzburg tröstet sich aber mit dem am Sonntag fixierten fünften Meistertitel in Serie und kann in den letzten drei Bundesligarunden noch einen Punkterekord aufstellen.

