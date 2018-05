Karate-Weltmeisterin vor Comeback

Die Salzburger Karatekämpferin Alisa Buchinger feiert am Freitag bei der Europameisterschaft in Novi Sad (Serbien) ihr Comeback auf der Matte. Wegen einer Knieverletzung hat sie heuer noch keinen einzigen Kampf bestritten.

Die erfolgsverwöhnte Weltmeisterin geht ausnahmsweise nicht als Favoritin an den Start. Seit acht Wochen trainiert Alisa Buchinger wieder: „Es ist schon eine ungewohnte Situation. Natürlich bin ich nicht so selbstbewusst wie sonst, weil ich mein Knie immer im Hinterkopf habe“. Die Knieverletzung ist jedoch gut verheilt, das Vertrauen in den eigenen Körper gestärkt.

Die 25-Jährige ist gut in Form, einzig der Wettkampfrhythmus fehlt. Zwar reist sie ohne Druck zur Europameisterschaft, aber nicht ohne Ziele, sagt Buchinger: „Sicher möchte ich unbedingt eine Medaille machen. Aber ich weiß auch, dass es ziemlich schwierig wird heuer“.

Der emotionalste Moment bisher war der Titel bei der Heim-Weltmeisterschaft vor zwei Jahren. Bei den Olympischen Spielen 2020 soll ihre Erfolgsreise den Höhepunkt erreichen.

Aufwärmen bei der Europameisterschaft

Die Europameisterschaft in Novi Sad ist für Buchinger das Aufwärmen für die im Herbst beginnende Olympia Qualifikation: „Das Training wird stetig aufgebaut, damit wir dann topfit sind. Nach der EM kommt eine Aufbauphase, in der die Fehler analysiert werden“.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen eine EM Medaille mitzunehmen ist nach der Verletzungspause selbst für eine Ausnahmeathletin wie Buchinger schwierig, aber nicht ausgeschlossen.

