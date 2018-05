Neuer Pflegecampus in Schwarzach

In Schwarzach (Pongau) entsteht für mehr als 15 Millionen Euro ein neuer Pflege-Campus. Studierende können dort künftig die Pflege-Ausbildung mit dem Bachelor abschließen.

Der neue Pflege-Campus in Schwarzach soll dem Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken. Weil die Bevölkerung immer älter wird, sind spezielle Fachkräfte notwendig, sagt Ludwig Gold, der kaufmännische Geschäftsführer des Krankenhauses in Schwarzach. Die neue Ausbildung entsteht in Zusammenarbeit mit Fachhochschule Salzburg und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.

Ausbildung soll 2019 starten

Neben einem Studentenheim mit rund 120 Betten werden auch Seminarräume und Hörsäle errichtet. Auch Mitarbeiterwohnungen, der Rot-Kreuz- und der Notarztstützpunkt werden in den Campus verlegt. Der geplante Baubeginn ist im August, die Eröffnung ist nächstes Jahr im Herbst vorgesehen. Damit soll die Ausbildung im Wintersemester 2019/2020 beginnen. Die Kosten für die neue Ausbildungsstätte liegen bei mehr als 15 Millionen Euro.

