Staubexplosion in Holzwerk

Bei einer Staubexplosion in einem Massivholzplattenwerk in St. Georgen (Flachgau) ist ein Mitarbeiter verletzt worden. An einer Holzschleifmaschine ist es zur Explosion gekommen.

Ein 44-jähriger Mitarbeiter des Massivholzplattenwerkes hat Verbrennungen erlitten und musste ins Spital nach Oberndorf (Flachgau) gebracht werden. Aufgrund eines technischen Defektes dürfte es zu der Explosion an der Schleifmaschine gekommen sein.

Mehrere Kleinbrände entflammten

Feuerwehrleute hatten mit mehreren Kleinbränden an der Holzdachkonstruktion und einer Absaugeanlage zu kämpfen. Mehr als zwei Stunden waren die Feuerwehrleute bis zum endgültigen Brand Aus im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.