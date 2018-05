Weniger Arbeitslose - AMS meldet Rekordquartal

Der positive Trend auf dem Salzbuger Arbeitsmarkt hält an. Das Arbeitsmarktservice (AMS) meldet nach den ersten vier Monaten ein Rekordquartal: die Beschäftigung ist um rund drei Prozent mehr gestiegen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Für das Rekordergebnis im ersten Quartal des Jahres 2018 sind die ausgezeichnete Wirtschaftslage und der frühe Ostertermin verantwortlich, heißt es seitens des Arbeitsmarktservice (AMS). Von Jänner bis März sind in Salzburg um 6.700 Dienstverhältnisse mehr zustande gekommen als im Vergleichszeitrum im Vorjahr.

Zweitniedrigste Arbeitslosenquote nach Tirol

Derzeit hält Salzburg bei einer Arbeitslosigkeit von 5,2 Prozent und hat damit hinter Tirol österreichweit die zweitniedrigste Arbeitslosenquote. Ein Arbeitsloser findet auf dem Salzburger Arbeitsmarkt um fünf Wochen früher eine Arbeitsstelle als in den anderen Bundesländern.

In der Hotellerie und im Gastgewerbe ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen drei Monaten am stärksten gesunken. Mitursächlich ist der frühe Ostertermin, um rund 420 Personen waren in diesem Zeitraum weniger arbeitslos gemeldet.

Facharbeitermangel hält an

Die Langzeitarbeitslosigkeit hat im ersten Quartal 2018 nur mehr gering zugenommen. Das Konjunktur-Hoch verschärft allerdings den Facharbeitermangel. Es gibt kaum eine Branche, die nicht davon betroffen ist - mehr dazu in Aufschwung verschärft Fachkräftemangel (salzburg.ORF.at; 27.1.2018)

