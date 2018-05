Großer Felssturz auf dem Hohen Brett

Auf dem Hohen Brett bei Golling (Tennengau) hat es Montagfrüh einen großen Felssturz gegeben. 50.000 Kubikmeter Gestein sind in rund 1.800 Metern Seehöhe ausgebrochen und in Richtung Bluntautal und Obere Jochalm abgestürzt.

Land Salzburg / Gerald Valentin

Die Abbruchstelle liegt in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze auf österreichischer Seite des Hohen Bretts (2.340 Meter). Der Berg ist ein Nebengipfel des Hohen Göll (2.522 Meter). Über beide Gipfel und den benachbarten Pass - das Torrener Joch - verläuft die Staatsgrenze zwischen dem Salzburger Tennengau und dem Berchtesgadener Land in Bayern. Der Felssturz soll Montag um ca. 5.30 Uhr geschehen sein. Verletzt wurde niemand.

Keine Verletzten oder Schäden

Es wurden auch keine Gebäude oder Almwege beschädigt, wenngleich einige Trümmer nicht besonders weit von Almböden entfernt in einem Graben landeten. Die Massen teilten sich nach dem Aufprall auf einem steilen Bergrücken unter der Wand in zwei Stränge und blieben bis zu 400 Höhenmeter tiefer liegen.

„Keine Gefahr für Wander- und Almwege“

„Für den beliebten Wanderweg vom Bluntautal in Golling zum Stahlhaus direkt auf der Staatsgrenze besteht keine Gefahr“, sagt der Salzburger Landesgeologe Gerald Valentin. Er inspizierte Montag die Abbruchstelle aus der Luft – mit Hubschrauberpilot Alfred Pritz von der Flugeinsatzstelle Salzburg des Innenministeriums, dem Gollinger Bürgermeister Anton Kaufmann (ÖVP) und dem Experten Hubert Kronreif von der Bezirkshauptmannschaft Hallein (Tennengau).

Druck des Schmelzwassers war Auslöser

Valentin sieht trotz des spektakulären Geschehens keinen Grund für besondere Vorkehrungen. Er kennt auch die Ursache des Felssturzes: "Es handelt sich um ein Ereignis in einer Größenordnung, die bei uns in Salzburg nur etwa alle zehn Jahre vorkommt. Es gab heuer in den Nördlichen Kalkalpen extrem viel Schnee. Wegen der langen Wärmephase im April hat sich in Zwischenräumen des Kalkgesteins sehr viel Schmelzwasser angesammelt. Dessen Druck ist die Ursache, dass hier die Felsen abgebrochen sind.“

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

