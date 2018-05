Neuer Anlauf für Europark-Erweiterung

Das Management des Europarks will unter einer neuen Landesregierung einen neuen Anlauf für seine Erweiterung starten. Das wurde vom Spar-Konzern, der das Einkaufszentrum betreibt, am Montagvormittag bestätigt.

Es geht um nicht mehr benötigte Lagerflächen im Europark-Gebäude in Salzburg-Taxham (Stadt Salzburg), die zu Verkaufsflächen umgebaut werden sollen. Seit 2008 bemühe sich der Europark um diese Umwidmung - bisher vergeblich, sagt Spar-Einkaufszentren-Manager Marcus Wild. In den vergangenen fünf Jahren war eine Erweiterung am Einspruch der Grünen in der Landesregierung gescheitert. Der Europark hat die Pläne daraufhin auf unbestimmte Zeit verschoben.

Europark Salzburg

Doch jetzt, unter der neuen Landesregierung, soll es einen neuen Anlauf geben. Marcus Wild ist dafür zuversichtlich: „Alle Gutachten haben klar und deutlich dargestellt, dass wir allen gesetzlichen Anforderungen mit unserer Erweiterung entsprechen würden. Es war ein reines Politikum, dass vielleicht auch auf Astrid Rösler zurückzuführen war. Daher bin ich sehr optimistisch, dass wir diese wirtschaftliche Vernunftentscheidung jetzt erhalten werden“.

SPÖ und Gewerkschaft unterstützen Ansuchen

Für die Erweiterung müssten auch keine neuen Grünflächen zubetoniert werden, betont Wild. Ein „Ja“ zu einem vergrößerten Europark wird auch von der SPÖ und der Gewerkschaft unterstützt. Denn sie sei ein Signal für weitere Investitionen, sagt Gewerkschafter Gerald Forcher: "Wir wissen, dass es auch in den Bezirken zahlreiche Ansuchen gibt, Lebensmittelgeschäfte auszubauen. Wir gehen auch davon aus, dass das Outlet-Center in Wals- Siezenheim um eine Erweiterung ansuchen wird“.

ÖVP, Grüne und NEOS haben die Pläne am Montagvormittag nicht kommentieren wollen - und haben auf die laufenden Regierungsverhandlungen verwiesen.

