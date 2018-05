Autofahrerin aus Königsseeache gerettet

Im benachbarten Bayern haben zwei Passanten einer 70-jährigen Autofahrerin das Leben gerettet. Die Frau ist im Gemeindegebiet von Schönau in einer Kurve von der Straße abgekommen und in die Königsseeache gestürzt.

Das Auto ist in der Königsseeache liegen geblieben, die Frau hat sich nicht mehr selbst aus dem Unfallwagen befreien können. Der Wasserstand in der Ache war zum Unfallzeitpunkt am Sonntagabend sehr hoch, heißt es von der bayrischen Polizei.

Zwei Passanten beobachteten den Unfall und befreiten die 70-jährige Lenkerin aus dem Wrack. Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon.