Internet-Betrug mit Uhren aufgeflogen

Einen mutmaßlichen Internet-Betrüger hat die Polizei in Salzburg-Itzling ausgeforscht. Der staaten- und beschäftigungslose Salzburger soll teure Uhren im Web angeboten, das Geld kassiert und die Ware nicht geliefert haben.

Der Verdächtige ist 48 und soll seit Oktober 2017 sein Unwesen getrieben haben. Von seinen Opfern im gesamten Bundesgebiet habe er an die 35.000 Euro ergaunert, teilen Ermittler mit. Er soll sich das Geld im Voraus überweisen haben lassen.

In die Justizanstalt eingeliefert

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme an. Der Mann wurde Sonntag in die Justizanstalt Salzburg in Puch (Tennengau) eingeliefert.