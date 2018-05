Hockenheim: DTM-Rennpremiere für Philipp Eng

Der 27-jährige Salzburger Philipp Eng bestreitet am Wochenende in Hockenheim als BMW-Pilot seine ersten Rennen in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) - der Königsklasse dieses Sports.

Für den zweifachen Porsche-Cup-Sieger ist es der nächste Höhepunkt seiner Karriere. Die letzten Tests am Fahrzeug seien vielversprechend verlaufen, sagt Eng. Seit seinen Erfolgen im Porsche-Cup geht seine Karriere steil bergauf.

Neuer Vertrag von BMW

Im Herbst des Vorjahres hinterließ der Salzburger bei den Tests im BMW-Tourenwagen einen derart starken Eindruck, dass er kurz darauf von der Motorsportdirektion des bayerischen Autokonzerns einen Vertrag für die „Deutsche Tourenwagen Masters“ bekam.

Lutz H /wikipedia.org

ORF SPORT+ überträgt live

Samstag ist Saisonauftakt in Hockenheim - und trotz seiner Routine ist diese Premiere auch für Philipp Eng eine Nervenprobe: „Die Anspannung ist auf alle Fälle da. Sie hält sich noch in Grenzen. Aber wenn ich am Start stehe und die Lichter gehen aus, dann wird mein Kupplungsfuß sicher zittern. Ich freue mich sehr, dass ich da am Start sein darf.“

Pro Wochenende werden in der DTM zwei Rennen gefahren. Start ist Samstag und Sonntag jeweils um 13.30 Uhr – ORF SPORT+ überträgt live.