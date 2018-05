Legende Albert Hammond spielt im Republic

Musiker und Songwriter-Legende Albert Hammond tritt Freitagabend im Salzburger Republic auf. Zuvor war das Urgestein der Popmusik im ORF Landesstudio Salzburg zu Gast.

Albert Hammond ist mittlerweile 73 Jahre alt und nach 35 Jahren Bühnen-Pause geht er seit einigen Jahren wieder auf Tournee. Der Künstler, der vor allem für seinen Song „It never Rains in Southern California“ bekannt wurde, ist vor allem auch als Liedtexter für andere Interpreten in Erscheinung getreten. Aus seiner Feder stammen unter anderem Hits von Whitney Houston, Tina Turner, Tom Jones, Joe Cocker, Celine Dion, Chris de Burgh oder die Carpenters.

35 Jahre weg von der Bühne

35 Jahre lang war es still um Albert Hammond. 35 Jahre lang gab er keine Konzerte. Der Emmy-Award-Gewinner wollte mehr Zeit für seinen kleinen Sohn haben. „Ich hatte einen kleinen Sohn und ich wollte zu Hause sein und ihn aufwachsen sehen. Jetzt ist er erwachsen und ich sagte mir, ich vermisse die Bühne und hier bin ich jetzt.“

ORF

Hammonds aktuelle Tournee heißt Songbook Tour 2018. Und obwohl die Musiklegende mittlerweile 73 Jahre alt ist, fühlt er sich fit genug für anstrengende Tourneen. „Da ist etwas in der Musik, das wundervoll und heilend wirkt und es hält mich am Leben. Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich im Himmel.“

Salzburg-Besuch: Keine Zeit für Sightseeing

Seine Zeit in Salzburg genießt Hammond, auch wenn er sich bei seinem nächsten Salzburg-Besuch mehr Freizeit wünscht. „Kaum angekommen habe ich Interviews gegeben, während die Band die Stadt angeschaut hat. Ich hoffe, ich habe nächstes mal einen Tag frei vor dem Auftritt, um diese Stadt zu sehen - die Stadt aus der Sound of Music gekommen ist.“

ORF

„Meine Songs sind wie meine Kinder“

Fixstarter bei seinem Konzert in Salzburg ist sein Klassiker „It never rains ins Southern California“. Dass Künstler oft auf wenige Hits reduziert werden, stört den Songwriter nicht. „Meine Songs sind wie mein Kinder. Ich habe drei Kinder und ich werde nie genug davon bekommen, sie zu sehen. So geht es mir auch mit meinen Liedern. Ich werde nie müde sie zu singen.“