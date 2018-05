LKW kippt mit 4.000 Hühnern auf Autobahn um

Auf der Tauernautobahn bei Salzburg-Süd ist Freitagnachmittag ein LKW-Anhänger mit 4.000 Hühnern umgekippt. Wegen der Bergung der Tiere und einer Komplettsperre bildete sich ein zehn Kilometer langer Rückstau.

Aus noch unbekannter Ursache kippte der Anhänger eines Tiertransporters mit 4.000 Hühnern und Küken im Freitagnachmittagsverkehr bei Salzburg-Süd um. Zahlreiche Tiere sollen laut ersten Informationen verendet sein. Die Tiere waren im Anhänger in Boxen gelagert.

Barrieren auf Autobahn, um Hühner einzufangen

Für die Bergung der Tiere musste die A10 in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt werden. Einsatzkräfte stellten Barrieren auf der Fahrbahn auf, damit die Tiere beim Ausladen aus dem umgekippten Anhänger in einen neuen Transporter nicht auf die Fahrbahn auskommen können. Wie lange der Einsatz noch dauert, steht derzeit noch nicht fest. Die Tauernautobahn ist ab Salzburg-Süd in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Stau bildet sich in beiden Fahrtrichtungen.