Deutsche Militär-Transportflugzeuge in Salzburg

Zwei der größten und modernsten Transportflugzeuge sind nun erstmals in Salzburg gelandet und gestartet. Bayerische Gebirgsjäger gingen an Bord der deutschen Airbusse A400M – auf dem Weg zu NATO-Manövern in Estland.

Deutsche Bundeswehr / Bienert

Die riesigen Airbusse der Deutschen Luftwaffe landeten Mittwoch kurz vor 9.00 Uhr von Norden her - über Freilassing kommend - auf Piste 15 des Salzburg Airport. In den folgenden zwei Stunden gingen 100 deutsche Gebirgsjäger samt Ausrüstung an Bord. Die Truppen gehören zum Bundeswehr-Standort Bischofswiesen bei Berchtesgaden im benachbarten Oberbayern. Dazu wurden militärisches Gerät und Waffen verladen. Gegen 11.00 Uhr starteten die Crews der A400M kurz hintereinander wieder in Richtung Freilassing – mit dem Ziel Tallinn in Estland.

NATO-Übung vor Russlands Grenzen

Im Süden des kleinen baltischen EU-Staates finden derzeit große NATO-Manöver statt, auch um den Nachbarn in Russland zu demonstrieren, dass die westlichen Verbündeten im Konfliktfall die kleinen baltischen Staaten und Polen jederzeit verteidigen würden.

Bildergalerie:

Berliner Ministerium nutzt Salzburg Airport

Dieser Besuch der beiden Großraumflugzeuge hat auch regionalpolitische und zwischenstaatliche Bedeutung - wegen der seit vielen Jahren vorhandenen, teils sehr heftigen Kritik aus Bayern am Salzburger Flughafen. Mittlerweile nutze die deutsche Bundesregierung in Berlin bzw. deren Verteidigungsministerium den Salzburg Airport sogar direkt für eigene Zwecke, heißt es bei politischen Beobachtern. Die zuständigen Stellen in Wien und Salzburg legen den Deutschen bei dieser Kooperation nichts in den Weg.

„Aufgrund der Bestimmungen des Truppenaufenthaltsgesetzes genehmigte das österreichische Verteidigungsministerium den Antrag, der deutschen Bundeswehr, Salzburg als Flughafen nutzen zu dürfen“, sagte Oberst Markus Bender dem ORF auf Anfrage, der Pressesprecher des Militärkommandos Salzburg: „Dieses koordiniert dabei die zuständigen Stellen auf dem Flughafen Salzburg und der Sicherheitsbehörden. Das Bundesheer stellte die Begleitung der deutschen Soldaten beim Check-In und bei der Verladung sicher.“

Schwere Geburt für neues Baumuster

Der Airbus A400M soll künftig bei den Luftstreitkräften von sieben europäischen NATO-Staaten den größtenteils veralteten Bestand an taktischen Transportflugzeugen ersetzen bzw. ergänzen. Das Baumuster hat beispielsweise gegenüber der seit Jahrzehnten bewährten Hercules C-130 eine verdoppelte Transportmasse (Nutzlast), sehr großes Volumen, deutlich höhere Geschwindigkeit und viel größere Reichweite zu bieten. Der viermotorige Schulterdecker ist mit äußerst leistungsstarken Turboprop-Triebwerken und einer befahrbaren Heckrampe ausgestattet, kann auch auf kurzen, unbefestigten Pisten betrieben werden. Dazu können Fallschirmjäger und Lasten aus der Luft abgesetzt werden. Es wird auch Versionen geben, die als Lazarett- und Tankflugzeuge eingesetzt werden.

Extreme Steigflüge möglich

Die ersten Auslieferung verzögerten sich um mehrere Jahre, weil es massive technische Probleme gegeben haben soll – unter anderem mit den Triebwerken, die wegen ihrer Leistungsstärke in Kombination mit relativ wenig Gewicht technisch als revolutionär gelten. Sie ermöglichen selbst beladenen Maschinen bei Bedarf extrem hohe Steigraten. Damit können sie beim Starten aus Zonen, die beschossen werden, möglichst rasch herauskommen und Höhe gewinnen.

Absturz bei Testflug in Spanien im Mai 2015

Erst am 1. August 2013 konnte die französische Armee das erste Serienexemplar der A400M übernehmen. Nach der Türkei und Großbritannien erhielt Deutschland im Dezember 2014 als vierter Kunde ihre erste Maschine, im Mai 2015 folgten Malaysia und im November 2016 Spanien. Insgesamt ist laut Airbus der Bau von 180 Stück geplant. Es gab noch im Mai 2015 in Spanien bei einem Testflug für die erste an die Türkei zu liefernde Maschine einen Absturz mit mehreren Toten und Totalverlust des Flugzeuges. Als Grund wurde fehlerhafte Software der Triebwerkssteuerung angegeben, die auch die Testpiloten nicht mehr hätten beheben können.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at