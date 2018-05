Mehr als 100 Auto-Einbrüche geklärt

Die Salzburger Polizei konnte jetzt eine Einbruchserie in mehr als 100 Autos im Flach- und Tennengau und der Stadt Salzburg aufklären. Der mutmaßliche Haupttäter soll ein 24 Jahre alter Salzburg sein, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Seit Anfang November 2017 soll der 24-Jährige mit fünf weiteren mutmaßlichen Tätern - im Alter von 16 bis 29 Jahren - vor allem in Tiefgaragen zugeschlagen haben. Neben Pkws sollen die Männer auch einen Container und ein Kellerabteil aufgebrochen haben.

Selben Wagen zweimal gestohlen

Einen Pkw, den sie für ihre Einbruchstouren verwendeten, stahlen die Salzburger laut Polizeibericht im Zeitraum von November bis Februar gleich zweimal.

In der Nacht zum 21. November 2017 entwendeten die Verdächten den Pkw aus einer Tiefagarage. Das Fahrzeug konnte drei Wochen später von der Polizei sichergestellt und an den Besitzer übergeben werden. In der Nacht zum 4. Februar 2018 wurde derselbe Pkw von dem mutmaßlichen Haupttäter und seinem Komplizen wieder vom selben Tiefgaragenabstellplatz gestohlen und für weitere Einbruchstouren verwendet.

Insgesamt sollen die sechs Täter 28.000 Euro erbeutet haben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiinformationen auf knapp 100.000 Euro.