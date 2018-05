Salzburg Marathon: Über 7.000 Teilnehmer

Über das zweitgrößte Teilnehmerfeld in der Geschichte des Salzburg Marathons freuen sich die Veranstalter: Heuer gab es über 7.000 Nennungen bei den Rennen durch die Stadt Salzburg. Durch den Lauf gibt es auch viele Sperren.

Laufbegeisterte aus mehr als 80 Nationen sind am Wochenende unter dem Motto „Lauffestspiele in der Mozartstadt“ dabei. Alleine 1.100 nehmen die Marathondistanz mit 42,195 Kilometer in Angriff. Die Stadt Salzburg unterstützt die Veranstaltung mit 60.000 Euro.

ORF

Diese Investition lohne sich, sagt der Salzburger Tourismusdirektor Bert Brugger: „Dieser Marathon bringt sehr viele Sportler nach Salzburg. Diese Sportler haben Begleitpersonen mit, die hier ein bis drei Tage in Salzburg nächtigen. Insgesamt kann man sagen, dass hier bei 7.000 Läufern mindestens das Doppelte an Nächtigungen erzielt wird und dass selbstverständlich hier ordentlich Wertschöpfung nach Salzburg fließt.“

Wegen Baustelle keine Altstadtatmosphäre

Wegen der Baustelle auf dem Residenzplatz ist der Start- und Zielbereich wie im Vorjahr auf dem Mirabellplatz. Schade für die Läuferinnen und Läufer, die die Atmosphäre der Altstadt besonders schätzen, findet Brugger: „Natürlich wäre es eine vollkommen gelungene Veranstaltung, wenn die Läufer auch durch das Herz der Stadt, durch die Altstadt laufen können. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, wenn der Residenzplatz gepflastert ist, wieder möglich sein.“

ORF

Veranstalter Hannes Langer freut sich jedenfalls auf das Rennwochenende: „Wir laden immer eine Gruppe afrikanischer Läufer ein, die sind natürlich auch immer die Favoriten. Ich erwarte mir spannende Bewerbe. Es wird doch wärmer - von Rekorden sprechen wir besser nicht.“ Start für Marathon, Halbmarathon und den Zehn-Kilometer-Lauf ist am Sonntag um 9.00 Uhr.

Umfangreiche Verkehrssperren

Die Strecke des Salzburg Marathon führt quer durch die gesamte Stadt Salzburg - und ist während des Laufes komplett für den Auto- und Busverkehr gesperrt. Die Polizei hält zur Zufahrt und Querung aber einige Korridore frei. Die Sperren werden ab 12.30 Uhr abschnittsweise wieder aufgehoben.

salzburg-marathon.at

Sondernetzplan für Busse

Durch die Streckensperre im Stadtzentrum gilt für den Sonntag auch ein komplett geänderter Busfahrplan in der Stadt Salzburg.

Salzburg AG

Link: