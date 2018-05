Vermögen einer Seniorin weg: Pflegerin in Haft

In Salzburg ist eine Pflegerin festgenommen worden, weil sie in den vergangenen Jahren eine 89-jährige Salzburgerin um ihr Vermögen gebracht haben soll. Laut Polizei geht es um eine hohe sechsstellige Euro-Summe.

Die 39-jährige Mexikanerin war bei der Salzburgerin als Haushalts- und Pflegehilfe beschäftigt. Bis 2017 kümmerte sie sich auch um den schwerkranken Mann der Seniorin, ehe dieser starb. Seit Frühling 2013 soll die Pflegerin ihre Arbeitgeberin in zahlreichen Fällen bestohlen haben. Sie ließ sich von der nun 89-Jährigen Vollmachten ausstellen und führte damit „Unmengen von Barbehebungen sowie Bankomat- und Kreditkartenzahlungen“ durch, heißt es im Polizeibericht.

Sparbücher, Antiquitäten, Kunstgegenstände weg

Außerdem soll die 39-Jährige immer wieder Gegenstände aus der Wohnung verschwinden lassen haben - darunter Antiquitäten, Sparbücher und eine Münzsammlung. Die tatsächliche Schadenshöhe lässt sich laut Polizei derzeit noch gar nicht abschätzen, sie liege aber vermutlich im oberen sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Angelegenheit flog auf, weil das Bankkonto der 89-Jährigen völlig leer war, als diese Bargeld bei der Bank abheben wollte. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige. Die Mexikanerin wurde am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg festgenommen und in die Justizanstalt in Puch-Urstein (Tennengau) gebracht.