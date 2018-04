Sieben-Tonnen-Felsblock stürzte in Garten

In Tweng (Lungau) ist am Sonntag ein rund sieben Tonnen schwerer Felsblock in den Garten eines Wohnhauses gestürzt. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Fels löste sich oberhalb eines steilen Waldhanges.

Das Grundstück der Familie befindet sich direkt unterhalb eines steilen Waldhanges. Dieser Hang steigt über einige hundert Höhenmeter und geht dann in eine Felswand über. Sonntagnachmittag saßen die drei Männer und eine Frau auf der Veranda ihrer Gartenhütte hinter dem Wohnhaus.

LPD Salzburg

Felsbrocken kam vor dem Gartenhaus zu liegen

Nachdem sie von einem lauten Geräusch aufgeschreckt worden waren, brachten sie sich in Richtung der Katschberg-Straße in Sicherheit. Kurz darauf stürzte der mindestens sieben Tonnen schwere Felsblock aus dem Wald und kam unmittelbar vor der Gartenhütte zum Liegen.

Keine direkte Gefahr für Anrainer

Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt, allerdings entstand Sachschaden. Der Landesgeologe führte einen Sichtungsflug mit dem Polizeihubschrauber durch. Es dürfte aber kein unmittelbares Gefährdungspotential bestehen. Das Wohnhaus musste nicht evakuiert werden. Der Felsblock liegt noch im Garten der Familie, am Mittwoch entscheidet die Bezirkshauptmannschaft, wie der Fels entfernt werden soll.