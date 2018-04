Letzte Radiologen-Kassenpraxis im Pinzgau zu

Der letzte niedergelassene Radiologe mit Kassenvertrag im Pinzgau hat am Freitag seine Praxis in Zell am See geschlossen. Das Tauernklinikum in Zell und Saalfelden soll den Wegfall kompensieren. Die Ärztekammer sieht aber eine „katastrophale Versorgungssituation“.

Am vergangenen Freitag sperrte der 69-jährige Radiologe Siegfried Silli seine Praxis zu - ob nur vorübergehend oder dauerhaft, war Montagvormittag noch nicht zu klären. Kolportiert wird, dass aber bereits die Mitarbeiter gekündigt worden sein sollen. Bereits im Jänner hatte Silli seine Praxis krankheitsbedingt vorübergehend schließen müssen. Durch seinen Wegfall sei es in dieser Zeit zu einem Versorgungsengpass im Pinzgau gekommen, heißt es von der Ärztekammer. Denn Silli habe bis zu 100 Patienten täglich versorgt - sowohl Akut- als auch Vorsorgeuntersuchungen.

Für den Vizepräsidenten der Salzburger Ärztekammer Walter Arnberger kann das Tauernklinikum in Zell am See, Mittersill und Saalfelden die Leistungen des niedergelassenen Radiologen nicht komplett auffangen: „Ganz einfach deswegen, weil es auch für das Krankenhaus schwer ist, Radiologen zu finden“, so Arnberger. „Das ist bei der derzeitigen Ärztemangelsituation ganz egal, ob man im niedergelassenen Bereich Ärzte sucht oder im Spitalsbereich. Es ist schwierig.“ Es fehle aber auch an Räumen und Geld, so der Kammer-Vizepräsident.

GKK: „Wir sind offiziell nicht informiert“

Von der Salzburger Gebietskrankenkasse heißt es hingegen, dass die radiologische Versorgungssicherheit im Pinzgau sichergestellt sei. Von der geschlossenen Praxis von Siegfried Silli in Zell am See habe die Gebietskrankenkasse nichts gewusst, sagte GKK-Pressesprecherin Karin Hofer am Vormittag: „Wir sind davon offiziell nicht informiert. Wir haben einen aufrechten Vertrag mit der Praxis Dr. Silli und leiten daraus auch seine vertragliche Versorgungspflicht ab.“

Schon länger ist geplant, die Kassenstelle nach der Pension von Siegfried Silli aufzulösen und die gesamte radiologische Versorgung des Pinzgaus ins Tauernklinikum zu verlegen. Die Ärztekammer fordert hingegen die Nachbesetzung der niedergelassenen Kassenstelle. Von der Leitung des Krankenhauses Zell am See war Montagvormittag keine Stellungnahme zu dem Thema zu bekommen.

