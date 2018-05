Roboter untersucht Pfahlbauten

Die Pfahlbauten im Mondsee sind seit 2011 Weltkulturerbe. Bislang unternahm man wenig zur Erhaltung dieser Überreste der Mondseekultur. Jetzt werden sie mit einem Unterwasserroboter systematisch kartiert.

Forscher der Technischen Universität Dresden untersuchen mit dem Tauchfahrzeug „Manio“ die Bauten. Ähnlich wie bei einem Flugzeugstart muss alles akribisch vorbereitet und getestet werden. Während der Roboter untertaucht, steigt eine Drohne auf, um das Geschehen aus der Luft zu filmen. Beispielsweise ist noch ein altes Rastersystem am Seeboden zu erkennen, das von einer früheren Untersuchung stammt.

ORF

Niemand weiß, wie schnell Pfahlbauten verfallen

Der Zahn der Zeit nagt an den Pfahlbauten, das kann mit dem Roboter beobachtet werden. Allerdings weiß niemand, wie schnell sie in wenigen Metern Wassertiefe verfallen. Es wird die aktuelle Situation unter Wasser mit Kameras aufgenommen. Daraus erstellen die Forscher dann 3D-Modelle. Somit sehen sie am Computer, wie die Situation unter Wasser aussieht, schilderte Informatiker Marco Block-Berlitz von der Universität Dresden.

ORF

„Außerdem soll der Roboter das so schnell machen, dass ich das live mitverfolgen kann, was da passiert. Denn in dieser Situation kann sich der Unterwasserroboter selbst lokalisieren, weiß wo er ist und kann sich selbst steuern“, so der Forscher.

ORF

Weltkulturerbe wird besser geschützt

Nach jedem Besuch am Mondsee können so winzige Veränderungen festgestellt werden. Das hilft den Archäologen, das Weltkulturerbe besser zu schützen. Teilweise sind die Reste der Bauten rund 5.500 Jahre alt, erbaut von Menschen der Jungsteinzeit. Mit modernster Technik kann das Weltkulturerbe besser erforscht werden und bleibt künftigen Generationen erhalten.