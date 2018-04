Alkolenker: Doppelstrafe nach Flucht über Grenze

Eine Alkoholstrafe hat ein 44-jähriger Pinzgauer Autofahrer Sonntagabend sowohl in Deutschland als auch in Österreich bekommen. Der Mann flüchtete betrunken vor der deutschen Polizei über die Grenze - und wurde im Pinzgau gefasst.

Der 44-Jährige in seinem Mazda war deutschen Polizisten auf der Strecke über das Kleine Deutsche Eck bei Schneizlreuth (Bayern) aufgefallen, weil er defekte Rücklichter am Wagen hatte. Doch der Mann reagierte auf keine Anhaltesignale. Als ihn das Polizeiauto überholte, überholte er sogar zurück und flüchtete über die Grenze bei Unken (Pinzgau) auf die vermeintlich „sichere“ österreichische Seite. Dort blieb er laut der deutschen Polizei stehen.

2,32 Promille bei Alkotest in Österreich

Doch die bayrischen Polizisten hatten schon die Kollegen aus dem Pinzgau informiert. Diese kümmerten sich um den Alkolenker. Nach einem Alkotest, der 2,32 Promille ergab, wurde dem Mann der Führerschein abgenommen. Zudem wird er wegen Alkohols am Steuer sowohl in Deutschland als auch in Österreich angezeigt.

Der 44-Jährige war nicht der einzige, der von der Pinzgauer Polizei Sonntagabend betrunken am Steuer erwischt wurde: Im Zentrum von St. Martin bei Lofer hielten die Polizisten einen 37-jährigen Einheimischen an, der mit 2,08 Promille unterwegs war. Bei der Kontrolle eines 54-jährigen Einheimischen in Unken zeigte der Alkomat ein Promille.