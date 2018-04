Zwickeltag: 70 Prozent der Gymnasien zu

Am Zwickeltag am Montag haben 70 Prozent der Gymnasien in Salzburg geschlossen. Auch die Pflichtschulen in vielen Gemeinden bleiben zu. Dabei haben Lehrer an einem schulautonomen Tag per Gesetz nicht frei.

Tausende Salzburger Schüler haben über das verlängerte Feiertagswochenende vier Tage Miniferien. Vor allem die Gymnasien nutzen den Tag für einen schulautonomen Tag - sie müssen die Tage auch an den Landesschulrat melden. Neun Gymnasien in der Stadt Salzburg und neun Gymnasien am Land - von Hallein (Tennengau) bis Zell am See (Pinzgau) entschieden sich für einen freien Tag am Montag.

ORF

Es bleiben nur acht Gymnasien im Land Salzburg, die Unterricht haben. Anders sieht es bei den Handelsschulen aus - da sind alle offen. Bei den technischen Schulen hat sich nur die HTL in Kuchl (Tennengau) freigenommen.

Auch viele Pflichtschulen geschlossen

In den Pflichtschulen ist die Lage unübersichtlicher: Ausschlafen können am Montag beispielsweise die Schüler der Neuen Mittelschulen in Bramberg, Taxenbach, Leogang (alle Pinzgau), Mariapfarr, Tamsweg (beide Lungau), Bischofshofen, Radstadt (beide Pongau), Annaberg oder Golling (Tennengau).

Auch die Volksschüler in Berndorf, Faistenau, Anthering und Straßwalchen (alle Flachgau) haben frei. Dazu kommen noch viele andere Pflichtschulen im Land Salzburg - wie auf den Internetseiten der einzelnen Schulen zu sehen ist. Die schulautonomen Tage gibt es seit Mitte der 1980er-Jahre und ersetzen die früheren Direktorstage.

Link: