Feuerwehr rettete Pferd aus der Saalach

Die Feuerwehr hat am Sonntag bei Saalfelden (Pinzgau) ein Pferd aus der Saalach gerettet. Das Tier war rund zwei Kilometer in dem Fluss abgetrieben worden - und konnte unverletzt mit einer Seilbrücke geborgen werden.

Das Pferd fiel Sonntagfrüh bei Saalfelden-Marzon in die Saalach, deren Strömung auf Grund der Schneeschmelze derzeit sehr stark ist. Das Tier wurde in dem Fluss abgetrieben, konnte aber selbst in Richtung Ufer schwimmen, wo es im Wasser stehen blieb. Der Stallbesitzer, der das bemerkt hatte, alarmierte die Feuerwehr. Er und die Feuerwehrleute gingen durch das unwegsame Ufergelände zu dem Tier und zogen es ins Trockene.

Feuerwehr Saalfelden

Seilbrücke aufgebaut

Da an eine Durchquerung der Saalach zu Fuß wegen der starken Strömung nicht zu denken war, bauten die Feuerwehrleute eine Seilbrücke über den Fluss auf. Nach der Freigabe durch den Tierarzt wurde das Tier damit über den Fluss gehievt und am anderen Ufer an die Besitzerin übergeben. Insgesamt waren 37 Mann der Feuerwehr Saalfelden an dem Einsatz beteiligt.

