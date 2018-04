Zweimal Verfolgungsjagd mit Mopedraser

Ein offensichtlich unbelehrbarer Mopedlenker ohne Führerschein hat sich Samstag und Sonntag gleich zweimal innerhalb von 18 Stunden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den 20-Jährigen aus Wals (Flachgau) erwarten einige Strafen.

Der Mopedlenker fiel zuletzt Sonntagmittag einer Polizei-Zivilstreife in Wals-Himmelreich auf, weil er viel zu schnell, ohne Helm und Leibchen, ohne Kennzeichen und mit einem lautstarken Auspuff von der Wiener Straße (B1) auf eine Nebenstraße fuhr. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, gab der 20-Jährige Gas und flüchtete schließlich durch eine Fußgängerunterführung. Allerdings wurde er wenig später von einer zweiten Streifenbesatzung erwischt - zu diesem Zeitpunkt schob er das Moped und behauptete, dass es nicht mehr funktioniere.

95 km/h mit auffrisiertem Moped in 30er-Zone

Dabei hatte der 20-Jährige bereits Samstagabend versucht, an der Saalachstraße in Salzburg-Liefering vor einer Polizeistreife davonzurasen. Dazu beschleunigte er mit seinem auffrisierten Moped ohne Kennzeichen in der 30-km/h-Zone auf 95 Stundenkilometer. Bei einem Abbiegeversuch kam der Mopedfahrer von der Straße ab, streifte eine Hecke und das Polizeiauto und konnte schließlich angehalten werden.

Auch am 21. April war der junge Mopedfahrer bereits in Wals aufgehalten und angezeigt worden. Jetzt folgen für ihn wieder einige Anzeigen - laut Polizei unter anderem wegen Fahrens ohne Führerscheins mit einem nicht zugelassenen Moped und „enormer Geschwindigkeitsübertretung“.

Link: