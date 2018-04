Sommer im April: Bädersaison voll gestartet

Nach dem Start in einem Freibad am vergangenen Wochenende haben diese Woche zahlreiche Bäder in und um die Stadt Salzburg aufgesperrt. Und dank sommerlicher Temperaturen kamen auch viele Badegäste.

Bei Temperaturen um die 25 Grad suchten viele sonnenhungrige Salzburger eine kleine Abkühlung im Wasser. Die Stadt Salzburg hatte seit Samstagfrüh alle drei Freibäder aufgesperrt. Nach dem AYA-Badebeginn vergangene Woche kamen jetzt Volksgartenbad und das „Lepi“, das Leopoldskroner Bad dazu.

zurück von weiter

„Letztes Jahr hat’s am 27. April noch geschneit“

Für Lepi-Bademeister war der Start am 28. April etwas ungewöhnliches: „Die letzten Jahre haben wir immer am 1. Mai aufgesperrt, weil die Temperatur und das Wetter nicht danach war. Letztes Jahr hat’s am 27. April noch geschneit. Da muss man auch noch nicht aufsperren. Das ist eigentlich traditionell der 1. Mai unser Eröffnungstag.“

Bei sommerlichen Temperaturen, viel Sonne und nur einigen wenigen Wolken zog es am Sonntag auch manche ins Freibad, die sonst dort nicht hingehen - so wie zum Beispiel Eva Anzaloni aus Salzburg: „Ich war das letzte Mal als kleines Kind mit meinen Großeltern da, fahr natürlich hundertmal vorbei. Und heute hab ich mir gedacht: Es ist so ein traumhaft schöner Tag, ich muss jetzt das Sportbecken hier ausprobieren. Ich bin jetzt meine zehn Längen geschwommen und fahr jetzt wieder heim. Es war einfach herrlich - so ein Genuss.“

Badesaison voll gestartet Einige Tage früher als normal hat jetzt die Freibadsaison in der Stadt Salzburg, aber auch am Land begonnen.

Badebetrieb auch am Land

Aber nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch am Land sperrten einige Bäder am Wochenende auf: Zum Beispiel das Anifer (Flachgau) Waldbad oder das Freibad in Hallein (Tennengau). Die Badesaison ist damit voll eröffnet - und an diesem Wochenende spielte auch der Frühling perfekt mit.

Link: