Glocknerstraße: Autofahrer sägte Schranken ab

Ein Autofahrer hat die Saisonöffnung der Großglockner Hochalpenstraße Samstagfrüh offensichtlich nicht abwarten können: Er sägte einen Holzschranken ab und beschädigte einen zweiten, um schon vorher fahren zu können.

Nach dem Abschluss der Schneeräumung öffnete die Großglockner Hochalpenstraße Samstagfrüh um 6.00 Uhr für die heurige Sommersaison. Doch der Autolenker wollte das offenbar nicht abwarten und sägte bereits in der Nacht auf Samstag den Holzschranken auf Höhe der Embachkapelle bei Fusch-Ferleiten (Pinzgau) komplett ab. Einen Metallschranken sägte er an und beschädigte ihn, um doch in Richtung Fuscher Törl fahren zu können.

Peter Embacher/Großglockner Hochalpenstraße

Auto-Kennzeichen bekannt, Lenker soll sich melden

Glocknerstraßen-Betriebsleiter Peter Embacher startete Samstagabend per Facebook einen Aufruf, dass sich der Autofahrer bei der Großglockner Hochalpenstraße freiwillig melden soll. Denn durch die Video-Überwachungskameras an der Straße sei sein Kennzeichen bekannt, so Embacher.

Der Betriebsleiter hofft darauf, dass sich der Lenker am Sonntag oder Montag noch meldet. Sonst werde Anzeige erstattet, so Embacher. Für die Großglocknerstraße sei es nicht das erste Mal, dass ein Schranken beschädigt oder unrechtmäßig entfernt werde.

