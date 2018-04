Fichten „stauben“ weiter

Auch wenn der Regen am Donnerstag vorübergehend Pollen-Entlastung gebracht hat, „stauben“ die Fichten in Stadt und Land Salzburg nach wie vor. Die Fichten produzieren heute intensiv Pollen. Bei der Birke ist Besserung in Sicht.

Die Fichtenpollen sind für Allergiker zwar kein Problem, weil die Pollenkörner zu groß sind, um im Körper etwas anzurichten. Allerdings bedeckt der gelbliche Pollenstaub derzeit alle Flächen im Freien - ob Autos, Fenster, Gartenmöbel oder Bankomaten.

Und die Fichtenblüte bleibt intensiv - wie das Foto vom Samstag aus Mitterberghütten (Pongau) zeigt: Das schöne Wetter mit warmen Temperaturen regt die Bäume noch weiter an, ihre Pollen freizusetzen. Die Schwaden war in der gesamten Umgebung im Pongau zu sehen.

Auch Birke blüht heuer besonders intensiv

Für die Baumpollen-Allergiker waren die letzten Tage sehr anstrengend. Denn wir befinden uns derzeit in einer besonders heftigen Pollensaison - nicht nur bei der Fichte, sondern auch bei anderen, allergieauslösenden Baumarten, sagt die Biologin und Pollenexpertin Ulrike Gartner: „Wir haben heuer deshalb so extrem zu kämpfen, weil einerseits die Birke ein besonders starkes Jahr hat - das haben Pflanzen im Abstand von einigen Jahren immer wieder. Zweitens kommt die Wettersituation dazu: Es war zuerst sehr kalt, ist dann sehr warm und trocken geworden. Deshalb blühen alle anderen Pflanzen auch gleichzeitig mit der Birke.“

Und so plagen die Allergiker derzeit gleich mehrere Pollenarten gemeinsam, so Gartner: „Hauptsächlich ist es die Birke, es ist auch die Esche, die kratzt meist sehr stark in den Augen. Es beginnt die Hainbuche und auch die Buche - die sind ein bisschen weniger allergen.“

Belastung für Allergiker sollte geringer werden

Allerdings sollte die Belastung für Allergiker schon in Kürze schwächer werden. Denn vor allem jene, die die Birke plagt, können bald wieder aufatmen: „Wenn die Blätter austreiben, lässt die Pollenbelastung nach. Das schon stattgefunden. Das heißt: In der nächsten Woche sollte die Birkenpollenbelastung ganz deutlich nachlassen.“

