Lkw-Lenker drei Tage am Stück am Steuer

Bei einer Kontrolle auf der Tauernautobahn (A10) bei Kuchl (Tennengau) hat die Polizei neuerlich extreme Lenkzeitübertretungen festgestellt. Ein serbischer Lkw-Fahrer saß mehr als 75 Stunden am Steuer - über drei Tage.

Der 27-jährige Serbe war im letzten Monat gleich mehrmals extrem lang unterwegs: Laut Polizei waren die 75 Stunden und 13 Minuten mit nur knapp zweieinhalb Stunden Ruhepausen die längste ununterbrochene Fahrt. Zweimal war der Mann 48 Stunden am Stück am Steuer gesessen - bei nur zwei bzw. vier Stunden Pause.

Dazu hatte er in 30 Tagen 20 Mal keine Fahrerkarte gesteckt, um die Lenkzeiten zu verschleiern. Der 27-Jährige musste 6.000 Euro Sicherheitsleistung bezahlen. Er und sein Arbeitgeber werden wegen 72 Verstößen angezeigt. Der Lkw des Mannes wurde bei der Kontrolle am Freitag abgestellt.

Weiterer Lenker mit extremen Zeiten

Wegen 66 Übertretungen angezeigt wurde bei derselben Kontrolle auch ein 43-jähriger serbischer Lkw-Fahrer. Er war mit seinem Sattelschlepper dreimal zwischen 42 und 67 Stunden am Stück gefahren - bei jeweils nur drei Stunden Ruhezeit. Insgesamt hatte der Mann mit dem Lkw seit dem 30. März mehr als 16.600 Kilometer zurückgelegt.

Zudem stellten die Beamten am Lkw des 43-jährigen zahlreiche technische Mängel fest. So fehlte beim Dieseltank beispielsweise der Tankdeckel. Ebenso waren keine Wagenpapiere vorhanden. Wegen Gefahr im Verzug wurde das Kennzeichen des Sattelschleppers abgenommen. Auch der Fahrer und sein Auftraggeber werden wegen der Übertretungen angezeigt. Der 43-Jährige musste zudem 7.000 Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

Hoher Termindruck für Fahrer

Dass die Lkw-Fahrer die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten, liege vor allem am hohen Termindruck in der Branche, sagt die Gewerkschaft - mehr dazu in Lkw-Fahrer ignorieren häufig Ruhezeiten (salzburg.ORF.at; 8.4.2018).

