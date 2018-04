Mann vergewaltigt: Verdächtiger festgenommen

Vier Monate nach einer Vergewaltigung am Salzachkai in der Stadt Salzburg hat die Polizei beim Praterstern in Wien jetzt den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 32-Jährige soll einen Mann vergewaltigt haben.

Der Ungar war den Wiener Polizisten bei einer Schwerpunkt-Kontrolle wegen des neu eingeführten Alkoholverbots am Praterstern aufgefallen. Der Mann versuchte zunächst seine Identität zu verschleiern. Doch die Beamten erkannten schließlich, dass gegen ihn eine Festnahmeanordnung der Salzburger Staatsanwaltschaft bestand. Der Mann war durch einen DNA-Treffer seit einigen Tagen zur österreichweiten Fahndung ausgeschrieben.

Tatort: Franz-Josefs-Kai

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wird dem 32-Jährigen vorgeworfen, dass er im vergangenen Dezember am Franz-Josef-Kai in der Stadt Salzburg einen 47-Jährigen aus Wien vergewaltigt haben soll. Zurzeit befindet sich der Ungar in der Justizanstalt in Wien - ein Haftrichter entscheidet dort über die weitere Vorgangsweise.