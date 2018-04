Zwölfjährige bei Motorradunfall schwer verletzt

Eine bei ihrer Mutter am Motorrad mitfahrende Zwölfjährige ist Freitagnachmittag bei einem Unfall in St. Jakob am Thurn (Tennengau) schwer verletzt worden. Das Motorrad war mit einem Kleinlastwagen zusammengestoßen.

Der Unfall passierte in einer Rechtskurve einer schmalen Gemeindestraße: Das Motorrad streifte dort seitlich den Kleinlastwagen. Die Folge war ein Motorradsturz, die am Sozius mitfahrende Tochter wurde dabei schwer verletzt. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog die Zwölfjährige ins Salzburger Landeskrankenhaus. Die 41-jährige Mutter erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der Lenker des Kleinlasters blieb unverletzt.

Freitagabend wurden dann bei einer Kollision zwischen zwei Mopeds in Grödig (Flachgau) zwei 15-Jährige verletzt. Die beiden waren hintereinander in Richtung Glanegg unterwegs, als der eine aus bisher ungeklärter Ursache auf das Moped des anderen von hinten auffuhr.