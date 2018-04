Kapuzinerorden: Überaltet und wenige Brüder

Mit einem Altersschnitt von 72 Jahren kämpft der Kapuziner Orden in Salzburg mit dem Thema Überalterung. Außerdem wird die Zahl der Ordensbrüder immer geringer. Bei einem Gipfeltreffen wurde die Zukunft des Ordens thematisiert.

Der Kapuzinerorden ist mit Herausforderungen konfrontiert, die nicht nur den Kapuziner Orden in der Landeshauptstadt beschäftigen, sondern in ganz Europa.

In Salzburg leben derzeit zehn Kapuziner, davon sind vier Männer in der Ausbildung. Sie sind sogenannte Novizen. Eine mögliche Lösung für die Überalterung des Ordens und die schwindende Zahl der Brüder liegt für Erich Geir, dem Provinzial von Österreich und Südtirol, in einer zeitgemäßen Ausbildung der Brüder. „Die Ausbildung für die Zukunft braucht sicher eine gewisse Flexibilität, dann natürlich auch die Bereitschaft Sprachen zu lernen, denn wir haben Brüder aus Indien, aus der Slowakei, aus Polen, aus Madagaskar.“

Mehr Kontakt mit Menschen erwünscht

Neben der Theorie sollen die Auszubildenden in Form von Praktika auch in Kontakt mit den Menschen stehen. Zusätzlich gibt es ein verpflichtendes Auslandsjahr, so sollen auch die Ordensbrüder die Herausforderungen kennenlernen, die ein interkulturelles Zusammenleben mit sich bringt und erarbeiten, wie dieses gelingen kann. Gesamtgesellschaftliche Probleme werden auf diesem Weg auch für die Ordensbrüder erfahrbar.