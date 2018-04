Pflegeregress-Wegfall: Pflegeheime in Geldnot

Nach dem Wegfall des Pflegeregresses hat sich heuer die finanzielle Situation privater Pflegeheime in Salzburg zum Teil dramatisch verschärft. Das Land will jetzt mit einer Anhebung des Pflegetarifs gegensteuern.

Für einige private Heimbetreiber könnte die Anhebung des Pflegetarifs bereits zu spät kommen. Durch den Wegfall des Pflegeregresses meldeten sich mittlerweile rund zwei Drittel der ehemaligen Selbstzahler in Pflegeheimen bei der Sozialhilfe an. Im Jänner wurde in Salzburg eine Versiebenfachung der Erst-Anträge auf Sozialhilfe verzeichnet.

Salzburg als Schlusslicht beim Pflegegeld

Der Ansturm führte zu einem Bearbeitungsrückstau in der Verwaltung und in weiterer Folge zu verspäteten Auszahlungen der Sozialhilfe an die Heimbetreiber. In Folge verschärfte sich der ohnehin schon herrschende Geldmangel massiv, denn die Einnahmen aus der Sozialhilfe sind geringer als die Erträge durch Selbstzahler. Außerdem entwickelte sich Salzburg zum Schlusslicht hinsichtlich der Höhe des Pflegegeldes. Der Pflegetarif wurde heuer um knapp ein Prozent angehoben, doch alleine die Gehälter stiegen um 2,3 Prozent. Dadurch ergibt sich für private Heimbetreiber eine wirtschaftlich bedrohliche Situation. Nun will man auch von Seiten des Landes gegensteuern.

Erhöhung des Pflegetarifs für Heimbetreiber zu spät

Bis Juli soll eine neue Verordnung kommen mit der der Pflegetarif angehoben wird. Mehrere Heimbetreiber befürchten allerdings, dass es für eine Erhöhung bereits zu spät ist und sie zu gering ausfällt. „Wir haben über die letzten Jahre schon Schwierigkeiten in der Finanzierung gehabt. Jetzt wurde es seit Jahresbeginn noch einmal besonders dramatisch und wenn eine Anpassung erst mit Juli passieren soll, dann könnte das zu spät sein“, sagte der Geschäftsführer der Seniorenpension am Schlossberg Andreas Gruber. Alleine in der Seniorenpension am Schlossberg stehen 60 Pflegebetten und 40 Arbeitsplätze auf dem Spiel.