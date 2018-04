Internationale Drogenbanden ausgehoben

Zwei internationale Drogenbanden hat die Salzburger Polizei überführt. In einem Fall waren die Drogenkuriere auch als Schlepper aktiv. Im zweiten Fall handelt es sich um Rockerbanden, die im Pinzgau im großen Stil mit Drogen gedealt haben.

Bereits seit 2016 liefen die Ermittlungen rund um eine internationale Rockerbande, die im Raum Zell am See (Pinzgau) mit Drogen gedealt hat. Auch Unter-14-Jährige fanden sich unter den rund 400 Abnehmern. Die jüngste Dealerin war erst 13 Jahre alt.

„Hier führten Suchtgiftermittlungen in einem Jugendzentrum im Pinzgau tief in die organisierte Kriminalität der niederländischen und deutschen Rockergruppierungen, die United Tribuns und Satudarah“, sagte Salzburgs Landespolizeidirektor Franz Ruf. Bei einer Pressekonferenz des Innenministeriums in Wien wurde am Freitag über den Doppelschlag gegen die international agierenden Drogenbanden in Salzburg berichtet.

Ermittler nahmen 76 Personen fest

Die besagte Rockergruppe wurde 2015 in Deutschland verboten. In Österreich soll sich die Vereinigung angeblich ein neues Standbein schaffen wollen. „In diesem Zusammenhang konnten wir die Verbindung zur Rockergruppe Satudarah feststellen“, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Karl-Heinz Pracher. Haupttäter bei den vor allem im Pinzgau tätig gewesenen Rockern ist ein im Februar dieses Jahres verhafteter niederländischer Staatsbürger mit dem Szenenamen „Shorti“, bei dem bei einem Scheingeschäft 300 Gramm Kokain mit hohem Reinheitsgrad von 80 Prozent sichergestellt wurde.

ORF

Erst vor zwei Wochen berichtete die Polizei über den Ermittlungserfolg gegen die Rauschgiftbande im Pinzgau - mehr dazu in:Internationaler Drogenring zerschlagen (salzburg.ORF.at; 17.4.2018). Die internationalen Ermittlungen gegen die zwei Rockerbanden aus Deutschland und den Niederlanden sind noch nicht abgeschlossen.

Im Zuge der Ermittlungen in beiden Fällen konnten die Beamten 76 Personen festnehmen, denen der Handel von Drogen mit einem Straßenverkaufswert von vier Millionen Euro angelastet werden kann. Die Ermittler stellten insgesamt 74 Kilogramm Drogen sicher. Während die Polizei über den Ermittlungserfolg gegen die Rauschgiftbande im Pinzgau bereits vor zehn Tagen erste Auskünfte geben konnte, sind die internationalen Ermittlungen gegen die zwei Rockerbanden aus Deutschland und den Niederlanden noch nicht abgeschlossen