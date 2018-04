Bücherverbrennung: Buchskelett als Mahnmal

80 Jahre nach einer der größten von Nationalsozialisten inszenierten Bücherverbrennungen wurde am Freitag in Salzburg die Mahnmalskulptur präsentiert. Seit Jahren wurde ein Denkmal gefordert. Am Montag wird das Mahnmal am Residenzplatz enthüllt.

Am 30. April 1938 sind am Salzburger Residenzplatz rund 1.200 Bücher von jüdischen und katholischen Autoren, wie Stefan Zweig, Heinrich Heine und Else Lasker-Schüler auf einem Scheiterhaufen öffentlich vernichtet worden. 80 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland ließ die Stadt ein Mahnmal auf dem Residenzplatz errichten. Das Siegerprojekt eines internationalen Wettbewerbs wurde am Freitag bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Schwarzes Buchskelett wird zum Mahnmal

Ein schwarzes Buchskelett unter einer Glasplatte erinnert an die nationalsozialistische Bücherverbrennung. Die abstrakte Skulptur aus Edelstahl, Beton und Glas soll den barbarischen Akt der Bücherverbrennung thematisieren. „Der Gedanke war, dass die Bücher verbrannt sind und ein Skelett über bleibt. Im Endeffekt soll es zeitlos sein“, sagte Künstler Florian Ziller.

„Es ist ein starkes Zeichen und natürlich werden von Passanten Fragen kommen. Aber genau das soll das Mahnmal auch bezwecken“, sagte Werner Thuswaldner vom Kunstbeirat der Stadt Salzburg.

ORF

Standort des Mahnmals sorgte für Diskussionen

Am Standort des Mahnmals gab es in den vergangenen Monaten viel Kritik. Denn die Bücherverbrennung der Nazis vor 80 Jahren fand nicht an demselben Platz, sondern in der Mitte des Residenzplatzes beim Brunnen statt. Für mich ist es kein Kompromiss, sondern, ich denke, es ist gerade für Salzburg ein Zeichen, dass wir am Residenzplatz sind und nicht an einem anderen Ort an diese Bücherverbrennung erinnert wird", betonte Ingeborg Haller, Mitinitiatorin des Mahnmals.

ORF

Am kommenden Montag soll das neue Mahnmal im Rahmen einer Gedenkfeier offiziell eingeweiht werden. Eine Ausstellung zum Thema Bücherverbrennung in den Fenstern der Universitätsbibliothek informiert die Passanten über die Ereignisse vor genau 80 Jahren.